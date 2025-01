Tukuma novada "Laimīgo kolliju zemē" tapuši jauni kino stāsti

“Īsi pirms brauciena piekabē jau biju uzbūvējis Hosim elektrotraktoru. Nolēmu izpausties ļoti radoši un to aprīkot ar daudzām un dažādām lampām. Piemēram, priekšpusē ir lampas no BMW, pagriezienu rādītāji no vecās hondas,” teic meistars.