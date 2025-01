Latviešu homoseksuāļu dzīves PSRS laikos. Unikālas liecības

Grāmatas tapšanas procesā izpētītas daudzas tiesvedības. Ineta Lipša norāda, ka valsts redzeslokā homoseksuāļi un kvīri kā atsevišķa grupa tika izgaismota tieši valsts politikas dēļ, kas bija vērsta uz viendzimuma attiecību kriminalizēšanu. Laikā no 1946. līdz 1990. gada beigām padomju “tautas” tiesas par šādām geju attiecībām iznesa 303 spriedumus (padomju Kriminālkodekss par labprātīgiem dzimumsakariem starp pilngadīgiem vīriešiem paredzēja sodu ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem). Arhīvu specifika gan ir tāda, ka no katra noziegumu veida tiek saglabāts tikai noteikts procents krimināllietu, un tas nozīmē, ka līdz mūsdienām ir saglabājušās vien padsmit krimināllietas to pilnā apmērā, teic Ineta Lipša. Toties arhīvam jāsaglabā visi spriedumi krimināllietās, un tie gan pētniekiem ir pieejami pilnā skaitā. Vēsturniekiem izdevies izanalizēt visas pieejamās lietas no Rīgas un Jūrmalas rajoniem. Turklāt vēl lielu daļu no tām veido lietas nevis par viendzimuma seksuālām attiecībām, bet gan par izvarošanu un vardarbību, kas tika palikts zem viena un tā paša panta: