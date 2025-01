"Straumes" melnais kaķis iekaro arī Rīgas ielas: Kiwie radījis jaunu mākslas darbu

Balvas "Golden Globe" piešķir Holivudā akreditētie ārvalstu preses žurnālisti, šogad balvas tika pasniegtas jau 82. reizi. Vērtējot 2024. gada filmas no visas pasaules, balsojumā piedalījās vairāk nekā 300 žurnālistu no aptuveni 80 valstīm. Filmas Straume konkurenti kategorijā Labākā pilnmetrāžas animācijas filma bija Holivudas lielbudžeta projekti "Prāta spēles 2" / "Inside Out 2","Robots savā vaļā" / "The Wild Robot" un "Vaiana 2"/ "Moana 2", Austrālijas filma "Gliemeža memuāri"/ Memoir of a Snail" un britu leģendārās studijas "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl: Vengeance Most Fowl" .