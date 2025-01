Bez misēkļiem neiztiek - "Zelta globusa" balvu ceremonijā Zilbalodi nosauc par Džinzu

Uz balvu šajā kategorijā pretendēja vēl piecas filmas - "Inside Out 2" ("Prāta spēles 2"), "Moana 2" ("Vaiana 2"), "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot". Animācijas filma "Straume" ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.