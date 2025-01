Viedoklis: jaungada uzrunas zaudē savu jēgu...

Prezidenta Rinkēviča runa bija pilnīgi atšķirīga. Viņš aicināja ikvienu iesaistīties un katram kaut ko darīt lietas labā. Un tur viņam ir pilnīga taisnība. Domāju, ka daudzi cilvēki, kuri strādā "Air Baltic', ir sašutuši par to, kas notiek "Rail Baltic". Bet tie, kuri strādā "Rail Baltic" - par "Air Baltic" notiekošo. Vārdu sakot, visi esam sašutuši par to, kas notiek kaut kur citur, taču neesam gatavi cīnīties par uzlabojumiem paši savā darba vietā. Jo cīnoties savā darba vietā, tu no priekšnieka vari dabūt pa muti. Prezidents pieminēja, ka vajag lēkt uz ecēšām, un tas, manuprāt, šajā gadījumā nozīmē izrādīt pilsonisko drosmi. Es teiktu, ka Gunārs Astra savulaik "lēca uz ecēšām", proti, darīja to, ko uzskatīja par vajadzīgu.