“Pasažieru vilciens” uzsācis darbu pie ilgtermiņa attīstības plāna izstrādes pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai neelektrificētajās līnijās.

“Viena no iespējām papildu ritošā sastāva nodrošināšanai ir veidot sadarbību ar kaimiņu operatoriem, kur sarunas jau notiek. Tāpat vērtēsim iespējas iegādāties jaunus dīzeļvilcienus ārpus budžeta līdzekļiem. Pastāv arī risinājums modernizēt mūsu novecojošo dīzeļvilcienu parku, atjaunojot vilcienus un uzlabojot komforta līmeni tajos, piemēram, aprīkojot vilcienus ar kondicionēšanas sistēmu, tualetēm u. tml. Tiesa, arī tam ir nepieciešams finansējums, tādēļ esam gatavi izskatīt dažādus scenārijus, kā šo finansējumu piesaistīt. Eiropas fondu līmenī to gan būs paveikt izaicinoši, jo dīzeļvilcienu atjaunošana neatbilst Eiropas zaļā kursa vadlīnijām,’’ atzīst AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.