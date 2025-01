"Esam uzticīgi Latvijas autoriem" – Lasītākās grāmatas 2024. gadā

Zandas Rubenes “Digitālā bērnība” (3.vietā) un Mārča Auziņa “Flirtu ar patiesību” (7.vietā). Dainas Tabūnas romāns “Raganas” (36.vieta) tapis gan lasītāju novērtēts, gan profesionāļu atzīts, nominēts ES balvai literatūrā un Latvijas Literatūras gada balvai. Un tad, vasaras noslēgumā, iznāca Zanes Daudziņas autobiogrāfiskais romāns “Bērnudienas Komunālijā”, kuru no topa augšējām vietām nav nomainījusi neviena cita grāmata, tādējādi ierindojot to 1. vietā kā 2024. gada visvairāk pirkto grāmatu! Autore ir brīnišķīga stāstniece, kura ļāvusi raudzīties uz līdzcilvēku piedzīvoto ar viņas acīm, ietērpjot to bērna pasaules vieglajā tvērienā. Ar Zani Daudziņu arī intervija Ziņnesī.