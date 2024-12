Ombuds atklāj, par ko visbiežāk tiek saņemtas sūdzības

Puse no iesniegumiem attiecas uz sabiedriskā medija satura kvalitāti, un tā izvērtēšanai ir bijis nepieciešams analizēt satura atbilstību sabiedrisko mediju vadlīnijās noteiktajām prasībām. Savukārt otra puse vairāk skāruši jautājumu par to, kāpēc sabiedriskajā medijā ir fiksējams tāds saturs, kuram iesniedzēju vērtējumā tur nevajadzētu būt, vai arī otrādi - sabiedriskais medijs nerunā par to, par ko tiem būtu jārunā. Šo iebildumu pamatā nereti ir atšķirīgi vērtību priekšstati, kas liek atšķirīgi vērtēt to, kas sabiedrībai varētu būt vairāk un kas - mazāk svarīgs, atzīmē ombuds.