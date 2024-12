Viedoklis: Titavs par Alvi Hermani un gaisa jaukšanu politikā

Pieņemu, ka Hermaņa alga varētu būt lielāka nekā vienkāršam aktierim. Gadā teātris pārdod tikai apmēram 100 000 biļešu. Diezgan droši, ka daļa skatītāju aiziet uz vairākām izrādēm, tādēļ varētu būt tā, ka gada laikā Jauno Rīgas teātri apmeklējuši kādi 30 000 skatītāju, no kuriem daļa to darījusi vairākas reizes. Taču par šo 30 000 cilvēku izklaidi tātad maksā visi nodokļu maksātāji - arī tie, kuri neiet uz teātri. Un te nu veselais saprāts man saka: Hermaņa kungs, ja jau jūs esat tik spēcīgs mākslinieks, tad ejiet prom no valsts finansējuma, taisiet pats savu teātri, pārdodiet biļetes un ar to pelniet! Jo ir diezgan dīvaini saņemt no valsts subsīdijas un vienlaikus sašust par šīs pašas valsts stulbumu. Piedodiet, bet ne vienmēr cilvēks, kurš ir talantīgs vienā sfērā, ir tikpat talantīgs arī citās. Un, manuprāt, politikā Hermanis ir kaitīgs gaisa jaucējs.