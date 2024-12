Vēsturnieks: Latvijā viss mainīsies, kad sabiedrībai būs nepieciešams, lai kāpņu telpas kaimiņš būtu savējais

"Mums vienkārši nepietika laika 1920. - 30. gados. Ja tad būtu vēl viena vai divas paaudzes bez Otrā pasaules kara, bez padomju iebrukuma, bez visām šīm traģēdijām, kas ir notikušas un skārušas visu Latvijas sabiedrību - gan emigrācija, gan krievi, kas arī ir cietuši no padomju režīma, - tā būtu cita Latvija,” spriež vēsturnieks. "No vienas puses, mēs, protams, varam velt uz vēsturi, teikt, ka tas ir viss XX gadsimta sākuma koloniālais mantojums, padomju laika koloniālais mantojums... Bet no tā, protams, labāk nekļūs."