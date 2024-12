"Labākā dāvana manā dzīvē bijusi piedošana," atklāj mācītājs Elijs Godiņš

Daži varētu domāt, ka cilvēkam, kurš veltījis savu dzīvi baznīcai īsti nemaz nav par ko lūgt piedošanu, tomēr Godiņš atzīst, ka tā gluži nav patiesība. "Ļaunums ir pilnīgi katrā cilvēkā, un katrs no mums pie konkrētiem apstākļiem ir spējīgs izdarīt visbriesmīgākās lietas. Piemēram, karavīri, pārnākot no kara, nereti ir šokā par to, ko pastrādājuši, jo viņi bija par sevi konkrētās domās, tomēr kaujas laukā pierādījās, ka pie zināmiem apstākļiem viņi rīkojušies pilnīgi atšķirīgi. Mums visiem nepieciešama palīdzība. Un tāpēc jau Dievs nāca pasaulē, lai cilvēkiem palīdzētu."