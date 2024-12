VIDEO: Siguldas ugunsdzēsēji pilsētā rada pasakainu Ziemassvētku noskaņu

Pasākumā piedalījās sešas ugunsdzēsēju automašīnas. No Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības bijs četras autocisternas un autokāpnes – divas no Inčukalna posteņa, viena no Vangažu posteņa, viena no Inciema posteņa un viena no Mālpils posteņa, kā arī viena autocisterna no Krimuldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības.