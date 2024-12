Rīgā turpināsies Ziemassvētku koncerti un pasākumi ar dažādiem muzikāliem priekšnesumiem

Kaņepes kultūras centrā, sākot no plkst.16, uzstāsies Latvijas Radio kora mūziķi ar domubiedriem Kārļa Rūtentāla vadībā. Savukārt 22.decembrī no plkst.12 norisināsies svētku cienasta meistarklase, kā arī piparkūku glazēšanas meistarklase bērniem. No plkst.15 uzstāsies čellists Pauls Ēriks Skujiņš.