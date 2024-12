Ivars Kalviņš brīdina, ka Latvijas Zinātņu akadēmijas darbs varētu tikt apturēts

Turklāt mēs ļoti slimojam ar to, ka "tvaiks tiek novirzīts svilpē". Proti, mums gribas palielīties ar to, ko esam sasnieguši, un tas tiek prasīts arī no zinātniekiem. Ko es ar to gribu teikt? Ja ir uz tautsaimniecības vajadzībām orientēts pētījums, tad tam loģiski būtu jānoslēdzas ar patentu, kas aizsargā izgudrojumu, kuram ir ekonomiska nozīme. Taču, ja kā galvenais rezultāts zinātniskajai darbībai tiek prasīts nevis patents, bet gan pēc iespējas vairāk publikāciju par pētījumu, tad jāatceras, ka patentēt publicētu pētījuma rezultātu vairs nevar un līdz ar to tas Latvijas tautsaimniecībai ir zudis. Šāda politika, kad patentus vispār neuzskatīja par zinātniskās darbības rezultātu un par tādu tika uzskatītas tikai publikācijas zinātniskos izdevumos, tika piekopta vairāk nekā 20 gadus. Beidzot ir izdevies panākt, ka patentus vismaz ņem vērā, bet joprojām skaista publikācija augstākās raudzes zinātniskos žurnālos kotējas augstāk, jo, kamēr patents tiek ieviests un komercializēts, paiet vēl kādi desmit gadi. Var kaut vai paskatīties Latvijas zinātņu padomes atskaitēs pie fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, cik to rezultātā ir plānotas publikācijas un dalība konferencēs, cik ir plānoti patenti. Atšķirība ir milzīga. Viss tvaiks aiziet svilpē. Zinātniekam nav nekāda formāla stimula domāt par patentiem. Bet par to būtu jādomā Ekonomikas ministrijai, IZM un citām nozaru ministrijām - proti, ja mēs esam pasūtījuši kādu pētījumu, vai no tā būs labums arī Latvijas ekonomikai? Ja mēs to nedarīsim, tad nekas arī nenotiks.