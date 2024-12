Juris Binde: kāpēc jābaro ārzemju pensionāri? Var taču barot savējos

Tagad, pēc Bindes teiktā, ir runa par to, lai Latvijas valsts beidzot pieņemtu lēmumu, kas noteiks Latvijas lielāko telekomunikāciju tirgus spēlētāju - LMT un Tet - likteni. Proti, atpirkt viņu daļu no "Telia". Ja šīs kompānijas izies biržā, atpirkšanai pat nebūs nepieciešams finansējums no valsts budžeta.