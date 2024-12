Ceturtdien gaidāms mākoņains laiks un lietus, vietām spēcīgs vējš

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Vidzemes šosejas no Virešiem līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas no Strenčiem līdz Valkai, uz Daugavpils šosejas no Izvaldas līdz Pāterniekiem, uz Rēzeknes šosejas no Varakļāniem līdz Terehovai, kā arī šosejas Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) no Grebņevas līdz Špoģiem un visā Rēzeknes apvedceļa garumā.