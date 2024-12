Tautsaimniecības komisijā konceptuāli atbalsta jaunu likumu klimatnoturības stiprināšanai

Šobrīd lielākā daļa no klimata politikas jomas normām ir ietvertas likumā “Par piesārņojumu”. Tajā aptvertas prasības piesārņojošo darbību veicējiem, gaisa aizsardzības jomā, klimata pārmaiņu politikas jomā, prasības piesārņoto vietu sanācijai, vides kvalitātes normatīvi un to ieviešanas programmas, kā arī citi jautājumi. Tas rada grūtības esošā likuma piemērošanā, jo normas ir attiecināmas uz dažādu subjektu loku, līdz ar to rodas dažādas interpretācijas un nav pilnībā skaidrs spēkā esošā likuma tvērums, teikts anotācijā. Tāpat jaunā regulējuma projektā pārņemtas normas no likuma "Par Latvijas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos".