Purvciema iedzīvotāji šķendējas par "golfiņu", kas pēc saimnieces nāves jau gadu nav kustināts no vietas. "Tas degradē vidi!"

Spēkrata numurzīme nu ir apskrandusi un pati automašīna - aprūsējusi-, savukārt, viens no spēkrata logiem ir atvērts un līdz ar to, laikapstākļu ietekmē sācis pelēt auto salons. Rīgas pašvaldības policija apstiprina, ka sūdzības no iedzīvotājiem ir saņemtas, tomēr norāda, ka "viņi nedrīkst organizēt vraka novākšanu no privārpersonu vai juridisku personu īpašuma". Savukārt nelaiķes meita sola drīzumā nodot "golfiņu" metāllūžņos.