Tikai septiņās valstīs pasaulē gaisa kvalitāte ir visatbilstošākā. Trīs no tām atrodas Eiropā

Šī gada sākumā publicētajā Pasaules gaisa kvalitātes ziņojumā (The World Air Quality Report) ir apkopoti dati no vairāk nekā 30 000 gaisa monitoringa stacijām 134 valstīs, teritorijās un reģionos, ziņo “Euronews”.124 no šīm valstīm tika konstatēts PM2,5 (smalko daļiņu) piesārņojuma līmenis, kas pārsniedz PVO noteikto ieteicamo robežlielumu.PM2,5 ir cietā daļiņa, kuras diametrs ir mazāks par 2,5 mikrometriem.