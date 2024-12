Viedoklis: vai tiešām mums vajag "Rail Baltica"?...

Izskatās, ka tuvākajā desmitgadē "Rail Baltica" tēma stabili ieņems vietu mūsu dzīvē. Parlamentārā izmeklēšanas komisija ziņojumu par nejēdzībām šī projekta ieviešanā jau ir uzrakstījusi, taču mani nepamet pārliecība, ka Latvijai "Rail Baltica" nav vajadzīgs un no tik dārga projekta mums ir jāatsakās. Sākuma uzstādījums bija, ka Eiropas Savienība segs 85 procentus no Eiropas standarta dzelzceļa būves izmaksām. Tāds risinājums vēl būtu saprotams: lai arī no ekonomiskā viedokļa tas ir apšaubāms, taču, ja Eiropa to grib un ir gatava maksāt, tad lai tik būvē. Tagad izrādās, ka Eiropa tomēr nav gatava maksāt. Un te nu rodas jautājums: kāda velna pēc tādā gadījumā mums tas dzelzceļš ir vajadzīgs? Jo pastāv jau dzelzceļa līnija, kas ved no Tallinas uz Rīgu un tālāk uz Viļņu. Papildus tai par deviņiem miljardiem būvēt Eiropas standarta vilcienu, manuprāt, ir vienkārši stulbi.