Daļa Latvijas sūtīto dronu bijis jāpielāgo Ukrainas frontes vajadzībām

Veidojot dronu koalīciju, viens no solījumiem bija caur šo iniciatīvu attīstīt dronu ražošanu Latvijā. Pārstāvji no industrijas nevalstiskajām organizācijām, lai arī kopumā atzinīgi vērtē iesākto, kā vienu no grūtībām nosauc saziņu ar Aizsardzības ministriju, jo īpaši sākumposmā. “””Uzņēmēji nāk pa taisno meklēt dažādus kanālus, ceļus, veidus, kā var tikt pie tām durvīm iekšā, un saprast, kā to darīt, jo uz e-pastiem vienkārši neatbild. Kā es to zinu? Tāpēc, ka gan Ukrainas uzņēmēji, gan no daudzām citām valstīm, gan no Latvijas man ir nākuši, zvanījuši un prasījuši - kā lai tiek klāt – mēs sūtam ministrijai vēstuli, neviens neatbild, tad jūs gribat vai jūs negribat? Un diezgan daudzi pagriezuši muguru,” saka biedrības “Drone Force – Europe” valdes loceklis Viesturs Silenieks.