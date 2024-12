Pēc Trampa rokasgrāmatas. Kā politiķi mēģina iedragāt uzticību medijiem?

No sociālo mediju ierakstiem redzams, ka šādu varu pār medijiem vēlētos arī daļa Latvijas politiķu. Vienā no saviem sociālo mediju video Krištopans sacīja: “Vispār pēc Amerikas prezidenta vēlēšanām normālā valstī būtu bijis tā – padzīt visus SEPL, NEPL, pirmo televīziju, pirmo radio, padzīt visus, atvainojos ar sūdainu koku. Un tā arī notiks. Ja viņi domā, ka tā turpinās, baidos, ka tā nebūs.” Šis Eiropas parlamenta deputāta Viļa Krištopana komentārs bija par sabiedrisko mediju it kā ignorētu Eiropas līderu sanāksmi Budapeštā. Tie gan bija meli, jo Latvijas Televīzijas filmēšanas grupa bija klāt, veidojot sižetus un to atspoguļoja arī Latvijas radio.