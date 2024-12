Atklāta izstāde par dzīvnieku lomu rīdzinieku ikdienā

Rīgā pirmā dzīvnieku aizsardzības biedrība tika nodibināta jau pirms 163 gadiem, savukārt, jau 19. gadsimta otrajā pusē tika ieviesti nodokļi par dzīvnieku turēšanu. “Tajā laikā biedrībām bija atšķirīgi mērķi no mūsdienu biedrībām, faktiski tas, par ko toreiz cīnījās un iestājās, cerams šodien ir jau pārvarēts. Pirmās biedrības nosaukums bija “Pret lopu mocīšanu”. Par to, ko mēs visvairāk lolojam, un to ko mēs arī redzam izstādē par mājdzīvniekiem, tie ir suņi un kaķi, pret viņiem viduslaikos attieksme nebija tik lolojoša,” stāsta Pārpuce-Blauma.