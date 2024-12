"Rīga ir nolemta ielu remontiem!" - eksperti un politiķi vērtē Rīgas ceļu remontus

Neba pēc vārda kabatā šajā diskusijā bija jāmeklē Aināram Šleseram: “Gribētu, ka nākamreiz, kad būs šāda pārraide, te stāvētu Ķirša kungs, nevis Pulka kungs, un mēs runāsim par konkrētām lietām. Jo viena no lielākajām problēmām ir tā, ka Rīga čakarē uzņēmējus. Ja nevar dabūt būvatļaujas, ja nevar saskaņot to visu...! Ja mēs runājam par attīstību, es pats piedzīvoju to, kas saistīts ar trīs miljardu projektu. Tā vietā, lai jūs priecātos, ka Rīgā ienāk trīs miljardu investīcijas, kuras ir privātas, kurām vienkārši vajag dot zaļo gaismu, jūs čakarējat! Tā ir čakarēšana, ar ko jūs nodarbojaties! Jūs esat birokrātu perēklis!”