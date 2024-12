Lauma Paegļkalna: Atsaukšanās uz Krieviju kā vienu no labākās prakses piemēriem nav pieļaujama

Vienlaikus atkārtotu un stingru Latvijas nosodījumu izpelnījās Krievijas dalība organizācijā. Lauma Paegļkalna uzsvēra ka, lai arī UNIDROIT uzdevums ir harmonizēt privāttiesības, atsaukšanās uz Krieviju kā vienu no labākās prakses piemēriem nav pieļaujama: "Demokrātisko valstu sabiedrībai ir jānorobežojas no agresorvalsts Krievijas, neatkarīgi no foruma satura. Šādas norādes ne tikai diskreditē pašu organizāciju un tās mērķus, bet arī apdraud demokrātiskās vērtības un starptautisko tiesisko kārtību uzticamību. Mums jābūt skaidram vēstījumam, ka Krievijas agresijas karš Ukrainā un ar to saistītie kara noziegumi - nežēlīgi nogalināti civiliedzīvotāji, nolaupīti bērni, iznīcināta infrastruktūra - nevar tikt ignorēti, jo tas, ka tiek akceptēta viņu dalība un vēl tiek uzteikta viņu pieredze, grauj uzticēšanos likuma varai, tiesiskumam, starptautisko organizāciju nozīmīgumam un starpvalstu sadarbībai. UNIDROIT ir jāņem citu organizāciju piemērs un jāizolē agresorvalsti."