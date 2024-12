Viedoklis: vai citur Eiropā pārtika ir lētāka?...

Francijā pārtikas ražotājus (zemniekus) no izplatītāju spiediena pārāk lēti pārdot pārtikas produktus sargā EGAlim likums. Tas aizliedz izplatītājiem pārdot pārtikas produktus ar uzcenojumu, kas ir mazāks – uzsveru, mazāks – par 10%. Tāpat aizliegtas atlaides, kas pārsniedz 34%. EuroCommerce ir vērsusies Eiropas Komisijā ar formālu sūdzību, jo uzskata, ka atsevišķi šī likuma noteikumi pārkāpj Eiropas Savienības tiesības brīvas preču aprites jomā. Tāpat viens no EGAlim mehānismiem uzliek par pienākumu pārtikas ražotājiem un izplatītājiem katru gadu vienoties par pārtikas cenām, piegādes apjomiem u. c. noteikumiem uz turpmāko gadu vai laiku līdz trim gadiem. Tajā pat laikā ne EGAlim, nedz arī kāds cits Francijā spēkā esošs normatīvais akts nenosaka pārtikas preču gala cenu vai uzcenojuma griestus.