Skatlogi stāv tukši: Rīgas centrs paliks bez mazajiem uzņēmumiem, ja izīrētāji nemainīs pieeju

Rīgas centrs ir aktīvākā un pirktspējīgākā pilsētas daļa, ja raugāmies no mazumtirdzniecības viedokļa. Nekur citur mēs neredzam tādu pieprasījumu pēc kvalitatīvām precēm un pakalpojumiem, kā tieši Rīgas centrā - gan no vietējo iedzīvotāju, gan no tūristu puses.