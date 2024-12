Nav kur nolikt ratiņkrēslu. Cilvēki ar invaliditāti un mazu bērnu vecāki sastopas ar problēmām taksometru izmantošanā

“Ar pētījumā apkopoto aicinu iepazīties ikvienu šajā jomā strādājušu uzņēmumu, lai uzlabotu tās lietas, kurām līdz šim veltīta pārāk maza uzmanība vai nav pievērsta vispār. Mēs redzam, ka uzlabojumi nepieciešami daudzās jomās, sākot jau no iespējas izsaukt taksometru sev saprotamā un ērtā formā līdz pat tiesībām braukt ar tādu transportlīdzekli, kurš ir pielāgots atbilstoši katra klienta vajadzībām. Jāsaprot, ka tā nav iegriba, bet gan dzīves nepieciešamība, īpaši runājot par cilvēkiem ar invaliditāti. Reizēm viss sākas no izpratnes, arī ar to ir jāstrādā, piemēram, organizējot vadītāju apmācības par cilvēku ar invaliditāti vai mazu bērnu vecāku vajadzībām,” uzsver Tiesībsarga biroja Diskriminācijas novēršanas nodaļas vadītāja Anete Ilves. Pētījumu tiesībsarga uzdevumā veica Pētījumu centrs SKDS.