Operācija "Power OFF": Valsts policija iesaistās starptautiskā cīņā pret kiberdrošības uzbrukumiem

Lai turpmāk atturētu personas no šādu noziedzīgu darbību veikšanas, no šodienas, 11. decembra, operācijas dalībvalstu tiesībsargājošās iestādes uzsāk arī izglītojošu kampaņu. Tā ir vērsta uz potenciālajiem pārkāpējiem tiešsaistē un tiks uzsvērtas DDoS uzbrukumu sekas. Papildus šiem pasākumiem, kampaņā tiks izmantotas ierastas metodes, piemēram, brīdinājumu e-pasti un vēstules lietotājiem, neatkarīgi no viņu iesaistes līmeņa.