Rīgas Metropole vēlas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda iemaksas dalīt vienādās daļās ar valsti

Edvards Ratnieks, “Rīgas Metropole” līdzpriekšsēdētājs un Rīgas vicemērs: “Rīgai nākamgad ir lielākais iemaksu pieaugums – no 133 miljoniem uz 138 miljoniem eiro, ko tai pēc izstrādātajiem noteikumiem būs jāiemaksā finanšu izlīdzināšanā. Kamēr daļa no pašvaldībām, kas saņems dotācijas, varēs atļauties nodrošināt, piemēram, skolēniem brīvpusdienas un salabot ceļus, mūsu pašvaldība domās, kā nodrošināt pamatpakalpojumus. Vienlaikus Rīgas infrastruktūru izmanto visu pašvaldību un reģionu iedzīvotāji, tāpēc jo īpaši svarīgi ir atbrīvot mūsu līdzekļus investīciju projektiem. Ja vēlamies redzēt Rīgu ekonomiski stipru un konkurētspējīgu ar Viļņu un Tallinu, tad jāļauj tai attīstīties par pašas līdzekļiem, nevis tos atņemt. Mēs esam gatavi atbalstīt pašvaldības, kuras patiešām saskaras ar finanšu problēmām iedzīvotāju trūkuma dēļ, bet pārējās solidāri būtu jāatbalsta tad no valsts līdzekļiem.”