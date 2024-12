Koalīcijas nesaskaņas kavē vienošanos par Latvijas Bankas prezidentu

Aizvadītajā nedēļā Kazāks tikās ar opozīcijā esošā Apvienotā saraksta (AS) frakcijas deputātiem. Nesaņēma ne “jā”, ne “nē. AS nevērtē Kazāku kritiski slikti, bet uzskata, ka varēja labāk. “Kazāka kungs, manuprāt, ir ļoti korekts bijis visus šos gadus. Ir ārkārtīgi saudzīgs bijis pret valdībām, īpaši pret partiju “Vienotība”. Un ļoti mierīgi, klusi signalizējis par nopietnām problēmām. Mūsuprāt, tas bija jādara daudz skaļāk,” saka AS frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.