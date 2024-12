Latvija bez interneta: vai tas ir iespējams?...

“Mums ir trīs mugurkaula pamata pieslēgumi,” teic Āriņš. “Ir jūras kabeļi, zemes kabeļi un satelītu pieslēgumi caur kosmosu. No Latvijas divi jūras kabeļi iet uz Zviedriju, no tiem viens uz Gotlandi, vēl viens no Liepājas uz Šventoju Lietuvā, no kurienes atkal uz Gotlandi.”