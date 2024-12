Homofobijas skandāls Mākslas akadēmijā: no ekspozīcijas izņem gleznojumu ar vīrieša torsu

„Kārtējo reizi piedzīvoju homofobiju. Pirmā reize bija, kad ART FAIR RIGA 2023 organizētāja (Gaļina) Maksimova pieprasīja noņemt no ekspozīcijas gleznu ar atkailināta vīrieša attēlu. Toreiz es noņēmu visu savu ekspozīciju un aizgāju no izstādes. Šoreiz šī neiecietība izpaudās no LMA Stikla mākslas katedras vadības un pasniedzēju puses. Redziet šo stikla gleznojumu priekšgalā ar vīrieša torsu? Kad es 5. decembra rītā atbraucu uz semestra darbu vērtēšanu, izrādījās, ka glezna ir pagriezta ar aizmuguri uz skatītāju pusi. Katedras vadītāja (Agnese Gedule) skaidroja, ka gleznojums ir pārāk intensīvs un noēd citu studentu darbus. Bet lieta vēl tāda, ka bīdot šo stiklu sāka slīdēt pārējā kompozīcijas daļa un viņi uz ātro roku sāka to stiprināt, izjaucot vispār visu. Kad 5. decembra rītā es ieraudzīju šo postažu un mēģināju salabot, atgriežot arī vīrieša torsa gleznojumu primārā pozīcijā, katedras vadītāja izteicās, ka man nav tiesību to darīt. Pēc kā e noņēmu visu kompozīciju no skates. Vivat (Lai dzīvo!) Akadēmija, Vivat Profesores! Mums ir daudzu un dažādu tiesību aizstāvji. Es gribētu būt vīriešu tiesību un interešu aizstāvis, kaut visu savu mūžu esmu feminists. Esmu pārliecināts, ka stikla katedras pārstāves mēģinās skaidrot situāciju savā interpretācijā, bet ir, kā ir”.