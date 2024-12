Brigmanis pieļauj, ka pēc budžeta pieņemšanas varētu notikt izmaiņas valdībā

A. Brigmanis koalīcijas partneru sadarbību vērtē kā konstruktīvu un labu, ko būtu muļķīgi iekšēju kašķu dēļ izjaukt. Partijas “Progresīvie” (PRO) ir brīdinājuši, ja no amata tiks atstādināts satiksmes ministrs, valdību pametīs visi partijas ministri. ZZS politiķis uzskata, ka signāli jāsaprot abām pusēm - premjerei sekas, kas notiek, ja šāds PRO solis tiks sperts un no otras puses PRO - vai “lēkt akā visiem”, vienalga, kas notiek. Pēc A. Brigmaņa domām, PRO būtu jāapzinās, ka premjerei, kura veidojusi valdību, ir visas tiesības ministram darbu uzteikt, argumentējot iemeslus. Savukārt darbs opozīcijā nedos politiskās varas sviras, lai realizētu savus mērķus, tādēļ poltiķis aicina PRO par to aizdomāties. Deputāts norāda, ka muļķīgākais, kas var notikt politikā ir apvainošanās vienam uz otru. Tādiem cilvēkiem politikā neesot vietas, uzskata A. Brigmanis.