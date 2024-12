"Apvienotais saraksts" vēl nepauž atbalstu Mārtiņa Kazāka palikšanai Latvijas Bankas prezidenta amatā

Politiķis uzskata, ka Latvijas Banka, līdzīgi kā Valsts kontrole, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un drošības dienesti nedrīkst būt "politiski saindēta" institūcija, jo tās ir institūcijas, kas nodrošina Latvijas valsts pamatus. Tām ir jābūt stabilām, neatkarīgām un to lēmumi nedrīkst atšķirties atkarībā no izmaiņām koalīcijā, teica AS deputāts.