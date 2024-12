Vai valdošās partijas spēs kopīgi pieņemt lēmumus? Izskan runas par iespējamu koalīcijas nestabilitāti

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs, zemkopības ministrs Armands Krauze uzsvēra, ka neredz nekādu pamatu diskusijām par to, ka valdībā būtu "kāda nestabilitāte". "Ja jau esam vienojušies par to, ka virzām budžetu, visi atbalstām to, tas nozīmē arī to, ka valdība ir stabila," teica Krauze. Vienlaikus politiķis atzina, ka reizēm ir atsevišķi jautājumi, piemēram, par Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātu virzīšanu, kur Saeimā deputātiem viedokļi atšķiras.