"Skolotājam jādeg par savu priekšmetu" - Baiba Atmane kļūst par Gada vēstures skolotāju

Svarīgākais ir no rīta izkāpt no gultas. Reizēm tas ir laicīgāk, reizēm, ne tik ļoti, bet tad kad esmu to paveikusi, tad veicamo uzdevu saraksts un sarunas, nodarbību plāni strukturējas galvā. Braucot uz darbu ar auto regulāri skan Latvijas Radio 1, fantastisks uzziņu avots, un nereti tās dienas radio dzirdētā aktualitāte tiek izmantota kādā no mācību stundām, vai pat kalpo par iedvesmu kāda uzdevuma uzdošanai. Profesionāli izaicinājumi ir pavisam vienkārša formula, pirmkārt, apzināties, ka tādi ir, otrkārt, atrast, draugu, paziņu, kolēģu kopu, kuriem tas ir tikpat būtiski, treškārt, pašai nenobīties no savām idejām, ceturtkārt, ar stingru pārliecību un neatlaidīgu darbu tās realizēt... Būšu nepopulāra, man ir tik daudz ko darīt, ka man nav laika depresijām un izdegšanai.