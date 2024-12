Viedoklis: drosme atteikties no "Rail Baltic"...

Manuprāt, ir pienācis laiks atteikties no "Rail Baltic" projekta. Tajā pelna visādi projektētāji, attīstītāji, dažādi briškeni un tā tālāk - taču neviens metrs sliežu ceļa nav ieklāts. Mēs tikai pētam un pieņemam stratēģiskus lēmumus, tam tērējot astronomiskus līdzekļus. Ja reiz mums nav naudas, lai uzbūvētu dzelzceļu, tad to arī vajag godīgi atzīt un atteikties no šī projekta. Ja atceramies, "Rail Baltic" nekad nav ticis uzskatīts par ekonomiski izdevīgu projektu. Runa bija, ka varēs ar vilcienu atbraukt no Somijas uz Rīgu un vēl tālāk, bet lielāko daļu būvēšanas izdevumu - 85 procentus - segs Eiropas Savienība. Ja tā tiešām būtu, tad uztraukumam nebūtu pamata - lai Eiropa savus līdzekļus tērē, kā grib. Taču, ja izrādās, ka Eiropas finansējuma nav, tad Latvijai godīgi jāpasaka - paldies, bet mums tik daudz brīvas naudas nav un mēs tik dārgu projektu nevaram atļauties.