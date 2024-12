FOTO: atklāta Liepājas muzeja simtgadei veltīta izstāde "Liepājas sudrabs"

Liepājas muzeja dārgmetālu kolekcijā glabājas vairāk nekā 400 zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumu no 17. gs. vidus līdz 20. gs. vidum, ko lielākoties veido amatnieku cunfšu reprezentācijas trauki, kā arī sadzīves priekšmeti, rotas un pulksteņi. Kolekcijas lielākā daļa Liepājas muzejā nonāca laika posmā no 1936. gada līdz 1940. gadam no Latvijas Amatniecības kameras, Liepājas pilsētas miesnieku zeļļu palīdzības un apbedīšanas kases valdes, ka arī no Liepājas senatnes pētīšanas biedrības. Tā ir papildināta arī ar vēlāka laika muzeja jaunieguvumiem. Tolaik Liepājas muzeju vadīja tā dibinātājs Jānis Sudmalis.