"Es esmu tēvs galu galā!" Latvijā apcietina bērna māti, bet Bulgārijā esošajam tēvam par to neviens nepaziņo

Taču neskaidrs gan paliek jautājums – kā gan lai tēvs uzzina, ka bērna māte ir apcietināta un viņam tagad ir jāvēršas bāriņtiesā, ja neviens viņam to nav paziņojis? Mārtiņš uzrakstījis iesniegumu ne tikai bāriņtiesai un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijai, bet arī Eiropolam par nodomu izvest savu meitu no valsts, sakārtojis bērnam personu apliecinošos dokumentus, paņēmis no ģimenes ārsta izziņu par meitas veselības stāvokli, un abi devušies mājās – uz Bulgāriju. "Bāriņtiesa man pateica, ka man nav ierobežojumu braukt prom. Vienīgais iebildums ir tas, ka es esmu iepriekš parakstījis papīru, ka es nebraukšu prom. "