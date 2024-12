Marta Selecka: Dziesmu un deju svētki ir patriotisma doza

“Nāku no muzikālas ģimenes, vecākā māsa sāka iet mūzikas skolā un jau spēlēja klavieres, un mēs ar vecākiem nolēmām, ka es varētu spēlēt kādu citu no instrumentiem. Tā 10 gadu vecumā sāku spēlēt flautu, savukārt svētkos piedalījos ar orķestri un izjutu lepnumu būt daļai no tā, īpaši svētku gājiena laikā,” atceras Marta.