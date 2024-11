"Saskaņa" vēl spriedīs – startēt vienai vai ar partneriem gaidāmajās vēlēšanās?

"Mums priekšā būs divarpus mēneši - ja parādīsies iespēja piedāvāt jūsu izskatīšanai risinājumu, ka mēs varētu ar kādu citu politisko spēku iet kopā, mēs par to runāsim," sacīja Ušakovs. Viņš norādīja, ka viņam nav pārliecības par to, vai izdosies vai neizdosies atrast šādu risinājumu, kā arī pārliecināt vairākumu partijas biedru, ka kāds no risinājumiem var būt atbalstāms. Vienlaikus Ušakovs sacīja, ka viņa ieskatā politķiem vajadzētu atmest malā kādas personiskās nianses vai vecos konfliktus un nedomāt par to, "kurš ko un par kuru ir pateicis pirms desmit gadiem".