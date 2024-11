"Meita izskrējusi uz ceļa pie sarkanās gaismas!" Valsts policija aiztur desmit naudas mūļus ar labu izdomu

Šā gada novembrī reģistrēti vienpadsmit gadījumi, kad telefonkrāpnieki no iedzīvotājiem līdzīgā veidā izkrāpuši 10 000 eiro vai vairāk. Tā piemēram, šā gada 19. novembrī sievietei Rīgā piezvanīja krāpnieks, kurš paziņoja, ka ir “izmeklēšanas komitejas priekšnieks”. Viltvārdis stāstīja, ka sazvanītās sievietes meita izskrējusi uz ceļa, kad luksoforā dedzis sarkanās gaismas signāls, kā rezultātā negadījumā cietusi cita sieviete, kura braukusi automašīnā. Sarunas laikā noziedznieki izlikās, ka iedod klausuli it kā sazvanītās sievietes meitai. Pēc tam cietušajai teikts, ka nepieciešami 40 000 eiro, lai izbeigtu uzsākto krimināllietu. Sazvanītā sieviete nosauca savu adresi, pēc kā noziedznieku līdzdalībnieks vairākas reizes braucis pie cietušās pēc skaidras naudas, kopumā no viņas saņemot 23 500 eiro.