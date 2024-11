Vai, pārdodot staltbriežu ragus, var iedzīvoties turībā? Noskaidrots, cik uzpircēji ir gatavi maksāt par kilogramu ragu

Arī nopelnīt atradēji var pietiekami labi, piemēram, kāds jauns puisis esot ragus lasījis mērķtiecīgi un sezonas laikā nopelnījis vairāk nekā 2000 eiro, ko ieguldījis sava pirmā auto iegādei. Viņš skaidro, ka izdevīgi ir veidot arī ragu uzkrājumus, jo labā stāvoklī esoši ragi var saglabāties pat 50 gadus. Visnaskākie ragu meklētāji viņa pieredzē ir trīs vīru kompānija no Ventspils puses, kas gadā atved vairāk nekā 500 kilogramus ragu, tomēr arī kāda sieviete no Ventspils puses gadā nodot aptuveni 400 kilogramus ragu, par to nopelnot vairāk nekā 6000 eiro gadā.