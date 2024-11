Rīgas pašvaldības policistiem, kuru darbību rezultātā gāja bojā vīrietis, piemērots vien divu mēnešu ilgs cietumsods

Kā norāda prokurore Jekaterina Kušakova, 2013.gada oktobrī policija saņēma izsaukumu no mediķiem par to, ka Višķu ielā, pretim trolejbusa galapunktam, atrodas kāds smagi piedzēries vīrietis. Prokuratūra uzskata, ka, mēģinot noskaidrot piedzērušā vīrieša datus, viens no likumsargiem uzkāpa uz guļošā vīrieša plaukstām.