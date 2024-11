"Pašlaik norisinās reāls karš un spriedze, kas ir slepenais karš," norāda Pabriks

Pie mums mēs zinām, kas ir šie dienesti, bet tas attiecas ļoti daudz uz rietumvalstīm, kurām ir jāpamostas! Nupat atgriezos no Bavārijas, kur man bija tikšanās augstā līmenī ar CSU partijas (Christian Social Union in Bavaria – red.) vadību un uzņēmējiem. Sabiedriskais viedoklis Vācijā bija: no vienas puses – pieaugošs atbalsts Ukrainai, tas ir fakts. Bet no otras puses: prasot uz ielas cilvēkiem, vai ukraiņiem jādod ieroči, nāk, es atvainojos, tāda stulba atbilde: kāpēc? Ja mēs dosim ieročus, vēl kādu nošaus! Tāda attieksme no cilvēkiem joprojām ir uz ielas. Skaidrs, ka viņi ir šīs hibrīdpropagandas upuri un skaidrs arī tas, ko atzina arī paši vācieši, ka starp viņiem ir ļoti daudz krievu aģentūru, kas strādā pilsētās. Un tas tikai intensificēsies! Tāpēc mums ir jābūt modriem, mums ir jāvēro sabiedrība un mums ir jāpalīdz šiem dienestiem rīkoties.”