"Viņiem tur ir pilnīgi pie vienas vietas," Timrots par Latvijas pilsētu, kas dzīvo pēc saviem noteikumiem

"Mums kaut kā vajadzētu skatīties, kā viņi to dara. Pirmkārt, tā reliģija atšķiras, jo tur ir vairāk katoļi. Jāskatās arī tas kultūras fons, tā ētika viņiem ir cita. Valoda viņiem ir mazliet savādāka, un viņi tāpat saprot, ka dzīvo pie robežas - tā kā zem vulkāna, jo tur tomēr tāds bīstamāks rajons nekā vidū… Un ja mēs to visu nesaprotam, kā tas latgalis domā, kāda ir tā viņa ētika un kur viņš iet uz baznīcu, un kā viņš savādāk to dara, tad mēs nesapratīsim, kāpēc viņam tā šņabene ir divpadsmitos naktī vaļā Daugavpilī? Un kāpēc tramvajs Jāņos ir par brīvu? Mēs to nezinām, bet tur tā ir," sprieda Timrots.