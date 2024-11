Rīgas Centrālcietumā norisinājušās svaru stieņa spiešanas sacensības

Pauerliftings ir sporta veids, kas iemāca disciplīnu, draudzību un patiesi cilvēciskas attiecības. Uzskatu, ka mani šis sports padarīja labāku, tāpēc vēlējos ar to dalīties. Esmu pārliecināta, ja tas, ko daru, var palīdzēt vismaz vienam cilvēkam, tad tā jau ir uzvara. Braucot uz Rīgas Centrālcietumu nedaudz uztraucos par to, kā mani uztvers, galvenokārt, sabiedrībā valdošo stereotipu par sievietēm smagatlētikā dēļ, taču biju patīkami pārsteigta par silto uzņemšanu un attieksmi, gan no darbinieku, gan ieslodzīto puses. Turklāt, jāatzīmē fakts, ka ieslodzītie parādīja tiešām labu sniegumu spiešanas guļus disciplīnā.