Valsts budžeta deficīts un lēnā ekonomikas izaugsme audzē valsts parādu tuvāk kritiskajai robežai 

“Jāņem vērā tas, ka tas ir viens no pozitīvajiem faktoriem, ko piemin reitingu aģentūras un arī investori – tieši Latvijas mērenais parāds, kas līdzsvaro citus, negatīvos faktorus. Nu, piemēram, to, ka Latvijā joprojām ir viens no zemākajiem IKP uz vienu iedzīvotāju vai to, ka mums nav pietiekami ekonomiskā izaugsme un, protams, visi ģeopolitiskie riski. Līdz ar to, ja parāds mums vēl būtiski augtu, tad pazustu šis pozitīvais, līdzsvarojošais faktors un visticamāk mūsu kredītreitings tiktu pazemināts, kas nozīmētu, ka visticamāk būtu lielāks parāda pakalpošanas maksājums,” skaidro Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš.