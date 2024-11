Rīgas vēsturiskais centrs pieprasa steidzamu atdzīvināšanu - ekspertu viedokļi

Pašvaldība cer pilsētas vēsturisko centru padarīt par tādu, kur labi sadzīvo gan mantojums, gan mūsdienu vēsmas, kā arī vairāk pievilcīgāku gan dzīvošanai, gan brīvā laika pavadīšanai. Forumā uzstājās arī arhitekte Zaiga Gaile. Viņasprāt, par visu, kas apspriests, bija jārunā jau agrāk: “Tas jau nav nekas jauns. Man šķiet, ir svarīgi, ka sākam par to runāt, visu laiku par to nerunāja. Solīja brīnišķīgus īpašumus Piņķos un kur tur, bet pa to laiku Rīgas centrs faktiski ir nomiris. Šī dome ir jau trīs gadus, kāpēc šis forums nenotika, teiksim, pirmajā gadā, kad viņi sāka darboties? Jo tagad jau termiņš nākošgad beigsies, būs jaunas vēlēšanas. Man tas vairāk izskatās pēc priekšvēlēšanu kampaņas.”